رصف مناطق جديدة وتفريعاتها وشوارع بكافة المدن والقرى بمحافظة أسوان

أسوان- صلاح المسن

تطوير البنية التحتية من أهم أوليات الدولة المصرية، كما تنفذ الدولة خطتها للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتواصل مديرية الطرق بأسوان أعمال رصف المناطق وتفريعاتها والشوارع، كما تجري بمحافظة أسوان، أعمال تطوير وتوسعة ورصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك ضمن خطة محافظة أسوان، لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

تشهد معظم مراكز أسوان أعمال رصف والانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة مع سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للمعايير الفنية اللازمة؛ لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مع المتابعة الميدانية من قبل الجهات المختصة والمحليات والطرق، خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر له.

تم الانتهاء بنسبة 100 % من أعمال الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه ، وتم الإنتهاء من رصف شارع السوق بالمدينة بطول 1 كم بعد أن تم تفريغه من العشوائيات والإشغالات منذ أيام لتسهيل الحركة أمام المارة والمركبات من أهالى المدينة السياحية.

وتم الإنتهاء من أعمال رصف طريق كوم أمبو قبلى بطول 2.5 كم ، وبتكلفة 7 مليون جنيه ، بالإضافة إلى رصف شوارع البيومى والترعة بمركز إدفو ، وبالتوازى مع ذلك يتم تكثيف الأعمال ضمن خطة الرصف بباقى الطرق والشوارع بالمناطق والأحياء السكنية داخل المدن والمراكز لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لحركة المواطنين والمركبات المترددة بها.

ويجري الانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، وأعلى مقاييس الجودة في التنفيذ.

وفي مركز دراو يوجد مشروع إستكمال أعمال الرصف بشارع الطويسة بدراو بطول 500 متر ، وبتكلفة 3 مليون جنيه ، وكذا مشروع رصف طريق القاهرة / أسوان الزراعى بالحارة الشرقية بتكلفة 3 مليون جنيه ، علاوة علي مشروع تطوير وتجميل الكورنيش بمدينة دراو بطول 800 متر ، وبتكلفة 800 ألف جنيه.

وفي مدينة أسوان تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد ، وجارى إستكمال المرحلة الثانية ، وذلك بمسافة طولية إجمالية 8 كم ، وبتكلفة 154 مليون جنيه ليضم حارتين تتوسطهم جزيرة بعرض متر بداية من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة ، حيث تم فرش طبقة الأساس من خلال ماكينة ( FDR ) ، ثم تنفيذ 2 طبقة أسفلت ، فضلاً عن رصف الشوارع الجانبية المطلة على الطريقين من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل.

وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع الداخلية والخارجية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "يجري كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة بطول 20 كم بالقطاعين الأول والثانى ، وبنسبة تنفيذ وصلت لنحو 70 % ، فيما تم تنفيذ 6 كم منها لأعمال الرصف، وجارى إستكمال الأعمال فى باقى المسافة بطول 14 كم وذلك بتكلفة 85 مليون جنيه.

ويجري الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى، وبحد أقصى خلال 3 أشهر ، مع التمهيد والتسوية ورش المياه للتربة الزلطية أولاً بأول ، ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف ، مع رصف مسافة الـ 2 كم بطريق كوم أمبو / نصر النوبة خلال أسبوع بهدف تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات على الوجه الأكمل ،

جدير بالذكر أن الدولة نفذت شرايين ومحاور مرورية جديدة بمراكز محافظة أسوان، بما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق السهولة المطلوبة والحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين.