رئيس الأركان الكويتى: تحقيق أقصى درجات الجاهزية لحفظ أمن الوطن

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أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن طيار بندر المزين ضرورة تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن وسلامة الوطن من أى تهديدات خارجية والاستمرار فى هذا النهج وتعزيز القدرات عبر التدريب المستمر والتطوير الذاتى.



وذكرت رئاسة الأركان الكويتية فى بيان لها ، أن ذلك جاء عقب زيارة تفقدية ميدانية قام بها الفريق المزين إلى القوة البحرية بمختلف وحداتها حيث أشاد بدورها فى الدفاع عن الحدود البحرية والمياه الإقليمية للكويت.



وأضاف الفريق المزين أن القيادة الرشيدة تولى اهتماما كبيرا لتوفير كافة الإمكانات التى تضمن التفوق والجاهزية الدائمة للقوات المسلحة داعيا المولى أن يحفظ الوطن الغالى ويديم عليه نعمة الأمن والأمان فى ظل قيادة أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة وولى عهده.



وأعرب الفريق المزين عن فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من قبل منتسبى القوة البحرية مشيدا بما شاهده من كفاءة عالية وتفان فى العمل يعكس روح العطاء والانتماء التى تتحلى بها قواتنا المسلحة.



واستمع خلال الزيارة إلى إيجاز شامل عن طبيعة المهام والواجبات التى يقوم بتنفيذها رجال القوة البحرية مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد والخطط المستقبلية وبرامج التدريب والتأهيل لمنتسبيها.