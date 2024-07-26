حملات على مواقف السيارات بالمنوفية للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تكثيف حملات المرور والمتابعة اللحظية على مدار اليوم لكافة مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف والتموين للتأكد من مدى التزام سائقي السيارات بالتعريفة الجديدة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ومخالفة خطوط السير لمنع استغلال المواطنين، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المنتجات البترولية صباح أمس الخميس.

هذا ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية والمرور بالتشديد على سائقي المركبات بوضع التسعيرة الجديدة على زجاج السيارات بخط واضح وظاهر، وكذا تعليق لافتات وبنرات ظاهرة بكافة المواقف لتعريف المواطنين بها والتنبيه بأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

وناشد مجدداً محافظ المنوفية جموع المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية سيارة تخالف التعريفة الجديدة وعدم دفع أية زيادة عن التسعيرة الرسمية المعلنة من قبل المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق الغرامات الفورية للمخالفين، وذلك من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور (2316985- 2317017) ، ومديرية التموين(2174039-2174037).



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