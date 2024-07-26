حبس لص الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة الوايلى 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة الوايلي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم له معلومات جنائية، تم ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر" حال قيامه بعرض أحدهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهما بأسلوب "المغافلة" من شخصين وفر هارباً.



وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية فى الوايلي، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.



