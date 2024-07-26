تعرف على خطوات نقل ملكية السيارة إلكترونيا

كتب - أحمد عبد الهادى

وضعت إدارة المرور ، مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.



أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:



-تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

-تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

-تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

-تقديم مستند شهادة المخالفات.

-تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.



ثانيا الإجراءات:

-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

-فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .