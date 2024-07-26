اليوم السابع
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تعرف على خطوات نقل ملكية السيارة إلكترونيا

الجمعة، 26 يوليو 2024 06:00 ص
تعرف على خطوات نقل ملكية السيارة إلكترونيا وحدة مرور - ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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وضعت إدارة المرور ، مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.

   
أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

-تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
-تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
-تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
-تقديم مستند شهادة المخالفات.
-تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
 
ثانيا الإجراءات:
-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
-فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .

 







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