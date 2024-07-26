تسليم دراجات المرحلة الرابعة لمبادرة "دراجتك صحتك" بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تسليم دراجات المرحلة الرابعة من الدفعة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك"، والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للرياضة".

تم تسليم الدراجات بحضور الدكتورة منى عثمان، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمد رمضان، مدير عام الإدارة العامة للرياضة، وأسعد هيبة، مدير إدارة البرامج، والأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة، بالإضافة إلى عدد من المواطنين، الذين تسلموا الدراجات الهوائية بالمرحلة الرابعة بمحافظة الدقهلية.

وأشارت "عثمان" إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات للمساعدة في تقليل الكثافات المرورية، وجعل ممارسة رياضة الدراجات أسلوب حياة؛ لتقليل استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدامه للحفاظ على البيئة، بالإضافة للفوائد، التي تعود على صحة الفرد، وتحسين الحالة العامة، والصحية، واللياقة البدنية للفرد.

يتزامن تسليم الدراجات الهوائية مع تنفيذ مبادرة "صيف شبابنا"؛ لتنفيذ الأنشطة والبرامج الصيفية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتتضمن المبادرة مجموعة متنوعة من الفعاليات، والبرامج خلال فترة الصيف للنشء، وللشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل، والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل: التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.

يأتي تسليم الدراجات الهوائية بالدقهلية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة غادة جمال الدين، مدير إدارة القاعدة الشعبية، والدكتور محمد رمضان، مدير عام الإدارة العامة للرياضة، وأسعد هيبة، مدير إدارة البرامج، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل، وصديقة للبيئة، ورفع معدلات اللياقة البدنية، والصحية للمواطن المصرى، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.