اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 03:56 م
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تحريات لكشف ملابسات سقوط فتاة من سيارة تابعة لـ"أحد تطبيقات التوصيل" بالجيزة

الجمعة، 26 يوليو 2024 03:33 م
تحريات لكشف ملابسات سقوط فتاة من سيارة تابعة لـ"أحد تطبيقات التوصيل" بالجيزة إسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات سقوط فتاة من سيارة خاصة بإحدى التطبيقات الشهيرة لتوصيل المواطنين، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لقسم شرطة الجيزة يفيد سقوط فتاة من سيارة ملاكي، ونقلها إلى المستشفى لإسعافها، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الفتاة كانت تستقل سيارة بصحبة سائق تابع لتطبيق شهير لتوصيل المواطنين، وفوجئت به يغير الطريق المتفق عليه لتوصيلها، فاعتقدت أنها تتعرض للاحتجاز، وحاولت الهروب من السيارة أثناء سيرها، مما أسفر عن سقوطها وإصابتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة، وتحرر محضرا بالواقعة  وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.


 







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