بداية انكسار الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 26 يوليو 2024 إلى الثلاثاء 30 يوليو 2024، حيث استمرت الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك أمس الخميس. وينشر "اليوم السابع" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:

الجمعة 26 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

السبت 27 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الأحد 28 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الإثنين 29 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الثلاثاء 30 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.