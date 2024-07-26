بتكلفة 600 مليون جنيه.. اعرف تفاصيل إنشاء أول ميناء للصيد برشيد فى البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

يعد ميناء الصيد بمدينة رشيد من أهم المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة التى تساهم بشكل كبير المنظومة الاقتصادية.

ويقام ميناء الصيد الجديد بمدينة رشيد على مساحة 48 ألف متر بتكلفة 600 مليون جنيه.

ويضم ميناء الصيد الجديد برشيد صناعات عديدة تعتمد على الإنتاج السمكى ونشاط الصيد كصناعة الثلج والشباك والغزل ومراكب الصيد وإصلاحها وحفظ وتصنيع الأسماك وغيرها.

كما يضم الميناء الجديد إقامة 3 مصانع للثلج وتعليب األسماك وشباك الصيد بالإضافة إلى رصيف لمراكب الصيد يستوعب حوالى 60 مركبا فى الساعة ورصيف أخر لصيانة المراكب بكامل معداته وعلى رأسها ونش قدرة تحمله أكثر من ألفى طن.

ويشتمل مشروع الميناء الجديد على ورش للصيانة ومخازن للمعدات وإدارة هندسية ومبنى جمركى وسوق للجملة والتجزئة وغرف لمحولات الكهرباء ومستودعات ومحطة وقود بالإضافة إلى استراحات للعمال وكذلك مبانى خدمية وإدارية ومحطة صرف صحى وخزانات للمياه العذبة.