انحسار مياه شاطئ رأس البر.. والأهالي يواصلون التوافد إلى البحر.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

ارتفاع الأمواج وانحسار مياه الشاطئ، مشاهد ظهرت اليوم داخل شواطئ مدينة رأس البر، فقد بلغ ارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار الأمر الذي ساهم في حدوث انحسار المياه داخل شواطئ المدينة.

على جانب آخر، توافد الأهالى اليوم بشكل مستمر لزيارة شواطئ المدينة، والتي استقبلت اليوم أكثر من 200 رحلة من رحلات اليوم الواحد منا ادي إلى ارتفاع نسبة الاشغال داخل الشاطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.





إجراءات احترازية قدمتها محافظة دمياط اليوم لرواد شواطئ رأس البر منعا لحدوث أية طوارئ، كانت أبرز تلك الإجراءات توزيع رجال الإنقاذ بشكل مكثف على طول الشاطئ، كما تم تجهيز شواطئ المدينة بعدد أكبر من لانشات الإنقاذ أيضا، فضلا عن وجود سيارات الإسعاف التدخل حال حدوث أية طوارئ، كما قام رجال الإنقاذ بتنفيذ عددا من الرحلات داخل الشاطئ، لمنع رواد شواطئ رأس البر من تجاوز الحدود المسموح بها.

سيارة التحذير أحد اجراءت مدينة رأس البر التي أطلقتها المحافظة من أجل توعية رواد الشاطئ بعدم تجاوز الحدود المسموح بها أثناء نزول المياه، كما بدأت سيارات التحذير في توجيه رسائل توعوية حول ارتفاع الأمواج بشكل كبير وطريقة التعامل معه مع التشديد على اتباع تعليمات رجل الإنقاذ.

شواطئ رأس البر اليوم كامل العدد، استقبلت زوارها بصورة طبيعية رغم انحسار المياه وارتفاع الأمواج الا انه قد تم التعامل مع الأمر بشكل يضمن سلامة الجميع.



توافد الأهالى على شواطئ رأس البر



توافد الأهالى على شواطئ رأس البر