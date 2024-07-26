اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 11:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان تحذر من التعرض للشمس فى ظل ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 26 يوليو 2024 10:09 ص
اليابان تحذر من التعرض للشمس فى ظل ارتفاع درجات الحرارة طقس حار ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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حذرت السلطات اليابانية المواطنين فى مختلف أرجاء البلاد من مغبة التعرض لإشعة الشمس المباشرة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما قد يؤدى للإصابة بضربات الشمس.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن وكالة الأرصاد الجوية حثت المواطنين، لاسيما كبار السن، على تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ودعت إلى استخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء بعد أن تجاوزت درجات الحرارة 38.3 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم 37 درجة مئوية في مدينتي مايباشي وكوماجايا، و36 درجة في مدينة ميتو، بينما من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 35 درجة في وسط العاصمة (طوكيو).

 







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