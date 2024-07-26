الولايات المتحدة تبدي استعدادها لحوار ثنائى مع الصين بشأن الحد من التسلح

وكالات

قالت مالورى ستيوارت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة، إن الولايات المتحدة مهتمة بالدخول في حوار ثنائى مع الصين بشأن الحد من الأسلحة، ولكن دون شروط مسبقة.

قالت ستيوارت خلال مشاركتها في حلقة نقاش استضافتها مؤسسة كارنيجي: "أملنا هو أن نتمكن من الدخول معهم في حوار حول الحد من المخاطر، وهذا سيعود بالفائدة في منع وقوع حوادث ناجمة عن حسابات خاطئة غير مقصودة".

وفي الوقت نفسه، ترى ستيوارت أن على الولايات المتحدة والصين العمل على بناء الثقة المتبادلة وعدم استخدام قضايا المخاطر الاستراتيجية "كورقة مساومة" في العلاقات الثنائية. مضيفة، أن الحوار لا ينبغي أن يكون مسبوقا بشروط .