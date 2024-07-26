النائب العام يكرم رئيس جامعة القاهرة لإسهاماته الفعالة للنيابة العامة وأعضائها

كتب محمد صبحى

كرم المستشار محمد شوقي النائب العام، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وذلك تقديرًا لإسهاماته للنيابة العامة وأعضائها، ومنح النائب العام درعاً تقديريًا للدكتور الخشت مدون عليه: "من معهد البحوث الجنائية والتدريب إلى الأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تقديرًا لجهودكم وإسهاماتكم الفعالة للنيابة العامة وأعضائها".

جرى التكريم بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وحضره لفيف منالمستشارين قيادات النيابة العامة المصرية والذي ضم المستشار عمرو فاروق، والمستشار علي مختار، والمستشار محمد البياع، والمستشار أحمد السعيد، والمهندس أحمد تركي أمين عام جامعة القاهرة.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد الخشت بالإستراتيجية التطويرية التي وجه لها النائب العام المستشار محمد شوقي والخطة التنفيذية التي سوف تحدث طفرة كبيرة في منظومة العمل النيابي.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن بكورة برتوكول التعاون المشترك مع النيابة العامة المصرية، بدأت مع فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم في الذكاء الاصطناعي لأعضاء النيابة العامة، وذلك في ضوء الاستراتيجية التطويرية التي وجه لها النائب العام المستشار محمد شوقي، والتي تهدف إلى تطوير كافة جوانب العمل بالنيابة العامة لتواكب أحدث النظم العالمية، ورفع مهارات السادة أعضاء النيابة في مختلف العلوم ذات الصلة بمنظومة العدالة، وحرص جامعة القاهرة على دعم مسيرة التحديث والتطوير في منظومة العدالة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن التعاون بين النيابة العامة وجامعة القاهرة في مختلف المجالات هو خطوة مهمة في سبيل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والنيابية في مصر.

وكان المستشار محمد شوقي النائب العام والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد شهدا تكريم أعضاء النيابة العامة المشاركين في فعاليات التدريب المتخصص في استخدامات الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن الدورة التدريبية افتتحت في غضون شهر مايو الماضي، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة -في إطار البروتوكول المبرم بين النيابة العامة وجامعة القاهرة- وتضمنت موضوعات في العلوم التخصصية المرتبطة بأساسيات الذكاء الاصطناعي، كما شملت موضوعات عملية تتعلق بتطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات المختلفة.

‏وكان قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في نهاية عام 2023 ، في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة وجامعة القاهرة، ويشرف على دورات الذكاء الاصطناعي المستشار علي مختار مدير النيابات والدكتور هيثم حمزة مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت فيلسوف عربي معاصر، يرأس جامعة القاهرة منذ أغسطس 2017، قاد خلالها فرق العمل بجامعة القاهرة للتحول نحو الجامعة الذكية من الجيل الخامس، وتحقيق تقدم عالمي غير مسبوق لجامعة القاهرة في المؤشرات الدولية، وإحداث تطوير مؤسسي، وعمل على إنشاء وتطوير كليات جديدة لوظائف المستقبل، ونجح في إطلاق العديد من المشروعات الثقافية، وتنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى لجامعة القاهرة، وذلك من خلاله خبراته الطويلة في إدارة الموارد البشرية وتطبيق الحوكمة والإصلاح الإداري والتحول نحو اللامركزية، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المشروعات التنموية والمبادرات القومية والاجتماعية، وتطوير العملية التعليمية والأنشطة الجامعية، وتوسع تعاون الجامعة في عهده مع كل قطاعات الدولة والمؤسسات الدولية المرموقة.



النائب العام يكرم محمد الخشت



لقاء النائب العام والدكتور محمد الخشت



جانب من اللقاء