المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة انهيار منزل فى الوراق

عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى العقارات المجاورة لموقع انهيار منزل فى شارع النيل بمنطقة الكيت كات فى الوراق لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.



وتوفى أحد المصابين داخل المستشفى بعد استخراجه من موقع انهيار جزئى لمنزل من طابق واحد فى الوراق فيما لا يزال المصاب الثانى علي قيد الحياة داخل مستشفى إمبابة.



وكان شخصان أصيبا إثر انهيار جزئى فى منزل بمنطقة الوراق ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بانهيار جزئى داخل منزل فى الوراق وإصيبت شخصان في الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار سقف خشبي في منزل فى الوراق وقامت قوات الإنقاذ البرى باستخراج المصابين وتبين إصابة شخصان في الحادث بكدمات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.