القبض على سائق توك توك تعدى على ابنه ضربا حتى الموت فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي طفل فى العقد الثاني من عمره بقرية العزاوي التابعة لمركز شرطة السنبلاوين مصرعه على يد والده، وظهرت عليه علامات تعد وضرب، وبعد استدعاء طبيب الصحة لإصدار تصريح الدفن تبين وجود شبهة جنائية وأن وراء الواقعة والده، وجرى ضبطه.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بالعثور على جثة طفل ملقاة بجوار المدرسة الإبتدائية بقرية العزاوي بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل يدعى محمد أسامة عبدالعزيز، ويبلغ من العمر 11 عامًا، مقيم بذات القرية، ودلت التحريات إلى أن الطفل يقيم مع والده، ويعمل سائق توكتوك، وذلك بعد انفصاله عن والدته، واعترف الاب بأنه قام بضربه بسبب إصابته بجرح فى قديمة بسبب مسمار ولم يخبره به.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.