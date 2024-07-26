اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين وروسيا تجريان دورية جوية استراتيجية مشتركة فوق بحر بيرينج

الجمعة، 26 يوليو 2024 01:00 ص
الصين وروسيا تجريان دورية جوية استراتيجية مشتركة فوق بحر بيرينج الجيش الصينى
أ ش أ

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أجرى الجيشان الصيني والروسي الخميس دورية جوية استراتيجية مشتركة فوق بحر بيرينج، وفقا لخطة التعاون السنوية بينهما.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "تشانج شياو قانج"- في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن هذه الدورية الجوية الاستراتيجية هي الثامنة التي يجريها الجيشان منذ عام 2019.

وأوضح "تشانج" أن العملية تهدف إلى اختبار وتعزيز التنسيق بين القوات الجوية للبلدين، وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة والتعاون العملي بين البلدين.

وأشار إلى أن العملية لا تستهدف أي طرف ثالث، وأنها تتوافق مع القوانين والممارسات الدولية ذوات الصلة، ولا علاقة لها بأي وضع دولي أو إقليمي راهن.







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