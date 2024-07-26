وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" إن الشبكة تعرضت لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل القطارات السريعة

وأوضحت الشركة في بيان أنها ستحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي وأنها ستضطر إلى إلغاء عدد كبير من المسارات.