إيمان حنا

قالت الشرطة الفرنسية، فى بيان لها بشأن الأعمال التخريبية التى تعرضت لها السكك الحديد الفرنسية، لقد عززنا جميع الأنظمة الأمنية في العاصمة، كما تم إرسال تعزيزات أمنية إلى محطات القطارات المزدحمة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إن أجهزة الأمن وإنفاذ القانون مستنفرة للعثور على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومعاقبتهم.

وتعرضت شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم كبير وأعمال تخريب، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، وفق ما كشفت الشركة صباح اليوم الجمعة.