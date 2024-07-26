السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد مواقف السيارات بمدن ببا وناصر

بنى سويف هانى فتحى

واصل السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامي علام ، في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مروره الميداني لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف سيارت الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنتها المحافظة"أمس"،بعد قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار البنزين والسولار، وترتب عليها زيادة تعريفة الركوب على خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات،إذ تم زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف إلى 3 جنيهات ، والتاكسي داخل المدينة 15 جنيها ، والتاكسي شرق النيل 25 جنيها )

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السكرتير العام المساعد " اليوم" تفقد خلالها مواقف السيارات بمركزي ناصر وببا، وفي حضور: الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وليد كامل نائب رئيس مدينة ببا، مصطفى الدمرداش نائب رئيس مدينة ناصر، وبعض التنفيذيين المعنيين من الوحدات المحلية ومشروع المواقف

حيث التقى السكرتير العام المساعد عدداً من الركاب، واطمأن على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، وتابع تعليق ووضع بانرات التعريفة بالمواقف وتبادل الحوار مع عدد من السائقين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التي أقرتها المحافظة ،مشيرا إلى أنه تمت مراعاة مجموعة من المعايير والأبعاد منها مسافة كل خط سير ، وعدد الرحلات، وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير تحقيقًا للعدالة وبما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين

يأتي هذا بالتوازي مع تكليف رؤساء المدن باستمرار المتابعة وتكثيف الحملات التفتيشية على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة؛ لمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود، ومتابعة الإعلان عن الأسعار الجديدة وتعريفة الركوب بالمحطات ومواقف سيارات الأجرة، وتبين استقرار الأوضاع بجميع خطوط السير، وتوافر الأرصدة من البنزين بمختلف أنواعه، والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها، فضلاً عن القيد والتسجيل بسجلات 21 بترول.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد اعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها ،وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح أمس الخميس، والتي تضمنت تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.50 جنيها.



تفقد مواقف السيارات بمدن ببا وناصر



تفقد مواقف السيارات بمدن ببا وناصر (3)



تفقد مواقف السيارات بمدن ببا وناصر (4)



تفقد مواقف السيارات بمدن ببا وناصر (5)



تفقد مواقف السيارات بمدن ببا وناصر (6)



تفقد مواقف السيارات بمدن ببا وناصر (7)