الجيش الإسرائيلى يؤكد مقتل ضابط فى معارك جنوب قطاع غزة

غزة (أ ش أ)

أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الجمعة، مقتل أحد ضباطه خلال المعارك الدائرة فى جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه ثالث عسكرى يقتل خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة 24i الإخبارية .

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس استعادة جثث أسرى كانوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن إصابة 14 عسكريًا في معارك بقطاع غزة والضفة الغربية والحدود مع لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي السياق، أكد الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي منع النازحين القادمين من الشمال إلى اتجاه الجنوب، مطالبًا السكان بعدم التوجه إلى المناطق الجنوبية حفاظًا على سلامتهم من القصف الإسرائيلي.

من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" - في بيان لها : "إنه لا مكان آمن بغزة، وأوامر الإخلاء الإسرائيلية التي شملت جزءًا كبيرًا من القطاع مما جعل خيارات النازحين محدودة".

وأضافت الأونروا: "الناس منهكون من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش، وهم محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة".