التحفظ على صاحب المنزل المنهار بشارع النيل فى الوراق

عبد الرحمن سيد

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على صاحب منزل انهار فى شارع النيل بمنطقة الكيت كات فى الوراق ليتم التحقيق معه فى واقعة الانهيار.

وتوفى أحد المصابين داخل المستشفى بعد استخراجه من موقع انهيار جزئى لمنزل من طابق واحد فى الوراق فيما لا يزال المصاب الثانى علي قيد الحياة داخل مستشفى إمبابة.

وكان شخصان أصيبا إثر انهيار جزئى فى منزل بمنطقة الوراق ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بانهيار جزئى داخل منزل فى الوراق وإصابة شخصين في الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار سقف خشبي في منزل فى الوراق وقامت قوات الإنقاذ البرى باستخراج المصابين وتبين إصابة شخصين في الحادث بكدمات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.