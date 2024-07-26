اعرف الإجراءات الوقائية للحد من حرائق المصانع وكيفية تجنبها

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من اندلاع النيران داخل المصانع وتجنب وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق حيث حددت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الطرق الوقائية الحرائق ومنها:

*تركيب نظام إنذار الحريق المناسب في جميع أنحاء المبنى، يتضمن ذلك أجهزة الاكتشاف المبكر للحرائق مثل الدخان والحرارة وأجهزة الإنذار المرئية والصوتية.

*التحكم في مصادر الحرارة المستخدمة في التصنيع وإبعادها عن أماكن تخزين الوقود

*ضرورة التأكد بأن الموظفين المسؤولين عن تأمين المكان والعمالة على دراية بكيفية التصرف بشكل سريع والإبلاغ عن المخاطر.

*فحص المداخن الموجودة بالمكان وتنظيفها بانتظام.

*وضع علامات ممنوع التدخين في معظم الأماكن بالشركة.

*يمكن تحديد مناطق للتدخين بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال بالمصنع.

*التخلص من السجائر وأعواد الثقاب بطريقة آمنة بعيدا عن القمامة والأشياء القابلة للاحتراق

*صيانة الأجهزة والمعدات بشكل دورى حتى لا تتسبب فى نشوب الحرائق.

*تحديد وقت لتبريد الماكينات والمعدات حتى لا تتعرض لسخونة زائدة ومن ثم الإشتعال.

*التأكد من عدم انسداد نقاط التهوية بالأجهزة والمعدات نتيجة تعرضها للغبار أو لمواد أخرى مثل الورق أو الخيوط، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها وتحولها إلى فتيل اشتعال .

*لا تستخدم السخانات المحمولة دون داع هناك بعض العمال الذين يحضرون معهم سخانات صغيرة أو " بويلر" لعمل شاء أو أى مشروبات ساخنة اثناء العمل مما قد يتسبب فى كارثة.

*فصل توصيلات السخانات والمكيفات الهوائية، وأدوات اللحام والقطع باللهب واللحام والنحاس والطحن وغيرها من المعدات التي قد تحدث لهبا بمجرد الانتهاء من استخدامها.

*احرص على إجراء فحص نهائي بعد 60 دقيقة على الأقل من انتهاء العمل والتأكد قبل الانصراف من المبنى.

*القيام بالتركيب والإصلاحات للمعدات والتجهيزات الكهربائية، وتوصيل الأجهزة الثابتة كمكيف الهواء والمصابيح بمقابس (منافذ) كهربائية منفصلة.

* المكافحة المستمرة للآفات لتجنب إتلاف القوارض للأسلاك والتوصيلات الكهربائية والمعدات، وتأكد دائما من الأسلاك الكهربائية في حالة جيدة.

*توفير أنظمة الوقاية من الحرائق المناسبة في المبنى، تشمل هذه الأنظمة الطفايات المحمولة، وأنظمة الرش المائي وأنظمة الرش الكيميائي وأنظمة الغاز المختلفة، وأبواب الحماية لحجز انتشار الحريق والدخان في الممرات الآمنة للهروب.

*يجب وجود سلالم طارئة قوية ومناسبة في المبنى للسماح بالخروج الآمن في حالة حدوث حريق، يجب أن تكون السلالم مصنوعة من مواد مقاومة للحريق ومصممة بشكل يتيح الهروب السريع والسهل.

*توفير نظام إضاءة طارئة يعمل على توفير إضاءة كافية في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحريق، هذا يساعد على توجيه الأشخاص وتمكينهم من الخروج بسرعة وسهولة.

*يجب وجود نظام تهوية مناسب في المبنى يسمح بتدفق الهواء النقي، للحد من تراكم الدخان والغازات الضارة في حالة حدوث حريق

*الصيانة الدورية للوصلات والكابلات الكهربائية داخل المصنع منعا لحدوث ماس كهربى

*عدم التحميل الزائدة فى الكهربا داخل المصنع وتوزيعها بشكل متوازن

*أبعاد المواد سريعة الاشتعال والكيماويات عن أماكن التدخين