اعتماد نتيجة بكالوريوس طب جراحة الفم والأسنان جامعة قناة السويس بنسبة 94%

الإسماعيلية-صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خريجي كلية طب جراحة الفم والأسنان على تخرجهم بنجاح وتميز. مضيفا أن الكلية تحرص على تقديم تعليم أكاديمي متميز يتماشى مع أحدث التطورات في مجال طب الأسنان، مما يؤهل الخريجين لمواجهة تحديات سوق العمل بكفاءة واقتدار.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تواصل دعمها للكلية من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة، وذلك لتعزيز قدرة الخريجين على الابتكار والتطوير في مجالهم، وبالتالي دعم التنمية الصحية في المجتمع المصري.

وفي ذاك السياق، أعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اعتماد نتيجة بكالوريوس طب جراحة الفم والأسنان، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 94% بإجمالي عدد طلاب ناجحين 107 طلاب وطالبات.

وقد أعلنت الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان أسماء الطلاب الخمسة الأوائل والتي جاءت كالتالي:

بالمركز الأول ميار هشام إبراهيم عبد الرحمن، بالمركز الثاني آلاء محمد إسماعيل عثمان، بالمركز الثالث أمير محمود أحمد، بالمركز الرابع شيماء فوزي عرفان حمزه، بالمركز الخامس ميرنا فريد شوقي محمد.

فيما واصلت الدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب الأوائل من المركز السادس حتى العاشر والتي جاءت كالتالي:

في المركز السادس آية عاطف عبد السلام سليمان، بالمركز السابع أبرار عزازي عزازي حميد، بالمركز الثامن سلمى محمد حسن عبد الله، بالمركز التاسع إيناس كامل سلامة، بالمركز العاشر أحمد فتحي سعد محمد.

