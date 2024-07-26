اعتماد نتائج بكالوريوس السياحة والفنادق بجامعة القناة وإعلان العشرة الأوائل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت جامعة قناة السويس، اعتماد نتيجة بكالوريوس السياحة والفنادق، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 71.98%، وهنأ الدكتور ناصر مندور، خريجي كلية السياحة والفنادق بتخرجهم وإنهاء مرحلة هامة من حياتهم الأكاديمية، لافتاً إلى أن كلية السياحة والفنادق تسعى جاهدة إلى إعداد كفاءات متميزة تواكب احتياجات سوق العمل وتلبي تطلعات القطاع السياحي والفندقي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العالم يشهد تحولاً سريعاً في مجال السياحة والفندقة، ما يتطلب من الخريجين الاستعداد لمواجهة التحديات والمنافسة بقوة.

وأعرب "مندور" عن ثقته في مستوى الخريجين واكتسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، متمنياً أن يساهموا بشكل فعال في تطوير هذا القطاع الحيوي.

كما واصل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للطلاب وأسرهم الذين كانوا دائمًا الداعم الأول لهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والشخصية، وأشار إلى أن الجامعة لم تدخر جهداً في دعمهم وتوفير البيئة الأكاديمية الملائمة لتفوقهم.

فيما أعلنت الدكتورة نيفين جلال، عميد الكلية، أسماء الطلاب الخمسة الأوائل على الدفعة، والتي جاءت كالتالي: بالمركز الأول أمنية يوسف محمد، بالمركز الثاني شروق محمد رمضان، بالمركز الثالث ياسمين السيد فؤاد، بالمركز الرابع مريم حسام مصطفى، بالمركز الخامس آلاء إسماعيل عبد الله محمد.

وواصلت الدكتورة بوسي زيدان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إعلان أسماء الطلاب من المركز السادس إلى العاشر، والتي جاءت كالتالي:

بالمركز السادس فاطمة إبراهيم إبراهيم، بالمركز السابع ندى محمد هاشم، بالمركز الثامن شهد أحمد عبد الفتاح، بالمركز التاسع أحمد رضا محمد، بالمركز العاشر مريم أحمد السيد.