استمرار عمليات تبريد موقع حريق عقار العتبة منعا لتجدد اشتعال النيران

كتب عبد الرحمن سيد

يستكمل رجال الحماية المدنية، عمليات التبريد بموقع حريق عقار العتبة بعد ظهور أدخنة تنبعث من داخل المبنى منعا لتجدد اشتعال النيران داخل المبنى مرة أخرى.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي والجهات المختصة لمعاينة موقع حريق عقار بداخله مخازن أمام جراج العتبة فى وسط البلد لتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق وتوضيح الأسباب التى أدت الي اندلاع النيران فى المبنى .

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مخزن فى وسط البلد وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى



