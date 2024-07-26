استئناف الملاحة بمطار بازل - مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية

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أعلن مطار بازل - مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية استئناف حركة الملاحة بعد تعليقها مؤقتا بسبب إنذار بوجود قنبلة أدى إلى إخلائه قبل افتتاح أولمبياد باريس.

وأفاد مطار "يورو إيربورت" على موقعه الإلكترونى أن المطار عاد للعمل وأن الرحلات الجوية استؤنفت تدريجيا بعد ساعات على تعرض شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم ضخم تسبب باضطرابات كبيرة فى حركة القطارات السريعة.

وأخلى مطار بازل - مولوز بسبب "إنذار بوجود قنبلة"، وأوضحت الإدارة المحلية لمقاطعة "Haut Rhin" أنه تم تطبيق الإجراءات الاعتيادية مع إرسال خبراء متفجرات.

وجرى الإخلاء فيما تبحث السلطات الفرنسية عن مرتكبى هجمات على شبكة القطارات السريعة فى البلاد أثرت على مئات آلاف المسافرين قبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مطار بازل - مولوز تخطى فى 2023 عتبة ثمانية ملايين مسافر، مقتربا من عدده القياسى ما قبل أزمة كوفيد عام 2019، على ما أعلن فى يناير.

ومطار بازل - مولوز هو المطار الثالث فى سويسرا بعد زوريخ وجنيف، ومن أكبر مطارات المقاطعات الفرنسية.

وانطلقت فعاليات "أولمبياد باريس 2024" يوم 24 يوليو الجارى قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، وستستمر حتى 11 من أغسطس.