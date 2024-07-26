اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 يوليو 2024 08:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بعد تعليقها مؤقتا بسبب إنذار بوجود قنبلة..

استئناف الملاحة بمطار بازل - مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية

الجمعة، 26 يوليو 2024 08:10 م
استئناف الملاحة بمطار بازل - مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية بازل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مطار بازل - مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية استئناف حركة الملاحة بعد تعليقها مؤقتا بسبب إنذار بوجود قنبلة أدى إلى إخلائه قبل افتتاح أولمبياد باريس.

وأفاد مطار "يورو إيربورت" على موقعه الإلكترونى أن المطار عاد للعمل وأن الرحلات الجوية استؤنفت تدريجيا بعد ساعات على تعرض شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم ضخم تسبب باضطرابات كبيرة فى حركة القطارات السريعة.

وأخلى مطار بازل - مولوز بسبب "إنذار بوجود قنبلة"، وأوضحت الإدارة المحلية لمقاطعة "Haut Rhin" أنه تم تطبيق الإجراءات الاعتيادية مع إرسال خبراء متفجرات.

وجرى الإخلاء فيما تبحث السلطات الفرنسية عن مرتكبى هجمات على شبكة القطارات السريعة فى البلاد أثرت على مئات آلاف المسافرين قبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مطار بازل - مولوز تخطى فى 2023 عتبة ثمانية ملايين مسافر، مقتربا من عدده القياسى ما قبل أزمة كوفيد عام 2019، على ما أعلن فى يناير.

ومطار بازل - مولوز هو المطار الثالث فى سويسرا بعد زوريخ وجنيف، ومن أكبر مطارات المقاطعات الفرنسية.

وانطلقت فعاليات "أولمبياد باريس 2024" يوم 24 يوليو الجارى قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، وستستمر حتى 11 من أغسطس.







الألعاب الأولمبية

الألعاب الأولمبية الصيفية 2024

أولمبياد باريس

أولمبياد باريس 2024

افتتاح أولمبياد باريس

اولمبياد باريس

الاولمبياد

أولمبياد 2024

باريس 2024

حادث باريس

تخريب سكك حديد باريس

عمليه إرهابية في باريس

تخريب محطات قطارات باريس

أولمبياد

الألعاب الأولمبية باريس 2024

الألعاب الأولمبية فى باريس

باريس

الالعاب الأولمبيه

اليوم السابع بلس

قطار باريس

البعثة المصرية في الاولمبياد

بعثة مصر في أولمبياد باريس

مباريات البعثة المصرية في الاولمبياد

المنتخب الاولمبى

مباريات المنتخب الاولمبى




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة