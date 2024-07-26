إصابة شخصين في انهيار جزئى داخل منزل بالوراق

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت شخصان أثر انهيار جزئى فى منزل بمنطقة الوراق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بانهيار جزئى داخل منزل فى الوراق، وأصيب شخصان في الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار سقف خشبي في منزل فى الوراق، وقامت قوات الإنقاذ البرى باستخراج المصابين، وتبين إصابة شخصين في الحادث بكدمات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.