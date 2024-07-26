إصابة شاب وطفل بطلقات نارية خلال مشاجرة في قنا.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

أصيب شاب وطفل، اليوم الجمعة، بطلقات نارية بعد نشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بإصابة شاب وصغير بطلقات نارية في مشاجرة مسلحة نشبت بين عائلتين بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، وتبين إصابة محمد.ش، 20 عاما، ومحمد.م، 13 عاما، بطلق ناري، وجرى نقله إلى مستشفى أبوتشت المركزي، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الكرنك بمركز أبوتشت.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.