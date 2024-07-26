اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 11:43 ص
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إزالة فورية لحالتي تعدٍ بالمنوفية ومتابعة على مدار الساعة لكل المخالفات

الجمعة، 26 يوليو 2024 10:43 ص
إزالة فورية لحالتي تعدٍ بالمنوفية ومتابعة على مدار الساعة لكل المخالفات إزالة فورية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الميدانية والإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص.

حيث قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بناحية قرية الكتامية عبارة عن حوائط حاملة بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحة 70 مترا، كما تم تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ على أرض زراعية في الفترة المسائية لقيام مواطن بناحية كفر الباجور بإنشاء ذوي حديد وعدد 2 بوابة حديدية وتمت الإزالة بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد محافظ المنوفية على الإزالة الفورية للتعديات علي الأراضي الزراعية وإزالة أي متغير مخالف فورا .

 

 

إزالة فورية (1)
إزالة فورية (1)

 

إزالة فورية (2)
إزالة فورية (2)

 

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IMG-20240726-WA0016

 

إزالة فورية (3)
إزالة فورية (3)

 

إزالة فورية (4)
إزالة فورية (4)

 

إزالة فورية (5)
إزالة فورية (5)

 







إزالة فورية

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