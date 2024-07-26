أونروا: هناك حملة مناهضة تقوض ولاية الأمم المتحدة على الوضع الإنسانى فى غزة

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من الأونروا، قالت إن قوافل مساعدات وإغاثة تابعة لوكالات أممية استهدفت في أثناء محاولتها التوجه إلى شمال قطاع غزة، وثلثا مرافق الوكالة ومنشآتها في قطاع غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي.

وتابعت الأونروا إن مجلس الأمن أصدر قرارات لإنهاء الحرب لم يكن لها أي أثر والمعاناة في قطاع غزة تزداد، وهناك حملة مناهضة للوكالة ستقوض ولاية الأمم المتحدة على الوضع الإنساني في غزة.

وأوضحت الأونروا أن الكنيست الإسرائيلي سيعتمد مشاريع قوانين تستهدفنا وتدمر أساس القانون الدولي، والانعكاسات ستكون كارثية في حال تمرير قوانين إسرائيلية تحظر عمل الوكالة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

