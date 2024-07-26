أوقاف الدقهلية تعقد لقاء الجمعة للأطفال بمسجد المجمع الإسلامى.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أقيم لقاء الجمعة، اليوم، للأطفال بمسجد المجمع الإسلامي بقرية دميرة التابع لإدارة أًوقاف طلخا، والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة، وقدم الأطفال من حفظة القرآن الكريم قراءات مجودة.

وأوضح الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية مجهود مديرية أوقاف الدقهلية المتمثل في فعاليات النشاط الصيفي للأطفال على مستوى الإدارات المنتشرة في مراكز المحافظة؛ والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة، والوقوع في براثن التطرف الفكري والعقائدي؛ والتعرف على تعاليم الدين الإسلامي السمح، وذلك من خلال دروس ومحاضرات يلقيها شيوخ الأوقاف، وأساتذة الأزهر الشريف.

وأشار إلى أنه من بين جهود مديرية الأوقاف بالدقهلية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق أسبوعيا قوافل دعوية يتضمن نشاطها خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، وندوات علمية، وأنشطة دعوية، ومجالس للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علاوة على المشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك بحضوره برفقة بعض قيادات المديرية.

يأتي ذلك تحت رعاية مع الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية فضيلة الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.



جانب من لقاء الجمعة للأطفال



جانب من لقاء الجمعة