أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين فى مدينتى البياضية وإسنا اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، لافتتاح مسجدين جديدين اليوم الجمعة، في إدارتى أوقاف إسنا والبياضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر تايوم الجمعة، بافتتاح عدد 2 مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من إحلالها وتجديدها، وهما مسجد العطاوين بقرية البغدادي بالبياضية، ومسجد الحاجه بخيتة ببندر إسنا، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارتى أوقاف البياضية وإسنا.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تقوم المديرية بمواصلة خطة شاملة لفرش عدد من المساجد بالسجاد الجديد القادم من الوزارة، لخدمة رواد تلك المساجد لتجميل تلك المساجد وظهورها في أبهى صورها، حيث تشمل تلك المساجد ما يلي:- (فرش مسجد خالد بن الوليد باسنا بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد عباد الرحمن بالقبلى قامولا بالقرنة بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد أبو داوود بأرمنت بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد السباقى بالقبلى قامولا بالقرنه بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد الحروبات بالقرنه الجديده بالقرنه بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد التقوى بنجع الرزقه بالبعيرات بالقرنه بسجاد المحراب الجديد).



أعمال فرش مسجد خالد بن الوليد باسنا بسجاد المحراب الجديد



فرش مسجد خالد بن الوليد باسنا بسجاد المحراب الجديد