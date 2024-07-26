أخبار × 24 ساعة.. التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك السولار

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة: ضبط مخالفات فى أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة أسيوط

وزير الأوقاف يلتقى رئيس الجمعية الإسلامية الصينية والوفد المرافق له

"التضامن والتحالف وحياة كريمة" يطلقون حملة إيد واحدة لمساعدة 1.5 مليون أسرة

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى ديرمواس المركزى بمحافظة المنيا

وزارة التموين تنتهى من الاستعدادات لانطلاق الأوكازيون الصيفى 2024 فى هذا الموعد

وزير الأوقاف من تتارستان: الانتماء إلى الوطن دين فى رقابنا جميعا

"التضامن" والتحالف الوطنى وحياة كريمة يطلقون حملة إيد واحدة.. إنفوجراف

وزارة التموين: حملات رقابية على المحطات للتأكد من بيع الوقود بالسعر الرسمى