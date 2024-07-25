93.97 % نسبة النجاح فى بكالوريوس الطب البيطرى بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلنت جامعة قناة السويس اعتماد نتيجة بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية دور يونيو 2024، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 93.97%.



وهنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس طلاب كلية الطب البيطري على تخرجهم، مشيراً إلى أن التخرج يُمثل بداية جديدة لحياة مهنية، مؤكداً أن كلية الطب البيطري تعمل على إعداد جيل من الأطباء البيطريين المتميزين القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة، لافتاً إلى أن مجالات العمل واسعة ومتنوعة، حيث يلعب الطب البيطري دورًا حيويًا في حماية صحة الحيوان والإنسان على حد سواء، والمساهمة في تطوير الصناعة البيطرية، متمنياً للخريجين التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة، وأن يظلوا دوماً مصدر فخر لجامعتهم.

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 136 طالب وطالبة، حاصل على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف 9 طلاب ، بينما حصل على تقدير عام ممتاز طالبان ، أما عدد الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف فبلغ 17 طالب وطالبة ، فيما حاصل على تقدير عام جيد جدا 34 طالب وطالبة ، أما الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد فبلغ عددهم 49 طالب وطالبة ، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على تقدير عام مقبول 25 .

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري أسماء الطلاب الخمس الأوائل وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وهم: بالمركز الأول أحمد محمد محمد طه الباسل، بالمركز الثاني بلال حاتم عبد الله، أما المركز الثالث فجاء من نصيب الطالبة مريم محمد السيد يوسف، فيما جاء في المركز الرابع دنيا هشام يوسف مرزوق، أما المركز الخامس فجاء من نصيب الطالبة نهال أحمد حسين محمد.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمينة الدسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن أسماء الطلاب من المركز السادس إلى المركز العاشر هى كالتالي: الطالب سهى مدحت محمد بالمركز السادس، الطالبة لاميس إيهاب رجب بالمركز السابع، الطالبة همس حسن يوسف بالمركز الثامن، الطالبة ميريت عزت عزيز بالمركز التاسع، وأخيراً بالمركز العاشر الطالبة رحمه منتصر صلاح.