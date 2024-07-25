5 آلاف اسكندرانى يشاركون باحتفالات العيد القومى للإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد ، محافظ الإسكندرية، احتفالية العيد القومى الـ 72 لمحافظه الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضة بالإسكندرية والتى تتضمن فاعليات متعدد تبدأ من منطقة السرايا وعرض فنى لطلائع مركز شباب الشلالات ومهرجان دراجات نارية.

وعند كوبرى استانلى عرض فنى لطلائع مركز شباب سموحة، وتم إعطاء شاره البدء لمهرجان للدراجات الهوائيه من نفق سبورتنج حتى السلسلة أمام مكتبه الاسكندرية وعند نقطه النهاية يستقبل المهرجان طلائع مركز شباب سموحه بزيهم الفرعوني.

واستمرت الفاعليات حتى وصلت الى عرض فنى لطلائع مركز شباب سموحه أمام محكمه الإسكندرية وتصل الاحتفالات إلى مركز الكشافة البحرية، وانتهت عند النادى الرياضى البحرى داخل شاطيء سيد درويش عرض فنى لفريق ذوى القدرات والهمم بمركز شباب النصر

و قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية، أنه شارك فى الاحتفال 500 دراجه هوائية و 25 دراجه نارية.



و توجهت بالشكر الى رؤساء مجالس ادارات ومجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية كافه مديرى تنفيذ الهيئات الشبابية والرياضية و السادة قيادات مديريه الشباب والرياضة والساده الزملاء بالمديرية والمجموعات ، والفرق الرياضية والفنية و الكيانات الشبابية وأعضاء برلمان الطلائع و الشباب وسفراء مشوارى والكشافة والجوالة وأنديه الفتاه والمرأة والأندية الشعبية و فرق طلائع الفن التعبيرى مركزى شباب الشلالات و سموحه وانديه الشركات وفتيات مشروع ريحانه وحمله بشبابها و جماعه البيئة.

تأتى هذه الاحتفالية فى اطار توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى بالمشاركة فى كافه الفعاليات القومية والوطنية بالمحافظة وتمثيل وزاره الشباب والرياضة التمثيل المشرف واللائق



وتحتفل محافظة الإسكندرية، اليوم بالعيد القومى لها رقم 72 ، وهو يوافق يوم 26 يوليو من كل عام وهو اليوم الذى ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر عام 1952 (حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلا اليخت الملكى المحروسة ومتجها إلى إيطاليا فى يوم 26 يوليو 1952م).



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