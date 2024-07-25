10 معلومات عن مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية.. بعرض 5 حارات

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية ، بدء التشغيل التجريبى ، لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه وحتى البوريفاج، مع تعلية الطريق القديم جهة البحر ، وهو احد المشروعات التنموية الكبرى التى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط فى المحافظة حاليا.



وهناك 10 معلومات عن مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية :



1. المشروع بطول 4.4 كيلو متر .

2. تم تقسيم الأعمال بالمشروع إلى مرحلتين، أولهما شهدت التشغيل التجريبى لمنطقة التوسعة من المنتزة و حتى البوريفاج

3. تشمل أعمال التوسعة لطريق الكورنيش ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه

4. جارى استكمال أعمال الأسفلت والأرصفة والإنترلوك

5. جارى استكمال أعمال الاسفلت للطريق من البوريفاج وحتى سيدى بشر

6. التشغيل بالطريق عدا المنطقة من أمام مسجد سيدي بشر حتى نادي السيارات لمسافة (700 م) لحين انتهاء أعمال الحواجز في هذه المنطقة

7.سيتم الانتهاء من أعمال التوسعة و تسليم المشروع بالكامل 2025



8. تنفيذ نفقى مشاة، و9 بوابات للدخول والخروج ودورات المياه على امتداد المشروع

9. سيتم استئناف الأعمال بالمشروع خلال المرحلة الثانية بداية شهر أكتوبر المقبل بعد نهاية الموسم الصيفي بمحافظة الإسكندرية



10. سيتم فى اكتوبر القادم تنفيذ كوبري (محمد نجيب) العلوي للسيارات، وإنهاء أعمال التشطيبات لباقي مكونات المشروع .



اعمال تعلية الكورنيش القديم 5



التشغيل التجريبى 9



العمل على قدم وساق فى المشروع 11



تجهيز منطقة الكورنيش القديم 2



تشغيل تجريبى بمنطقة المندرة 8



تشغيل تجريبى لمشروع التوسعة 0



تشغيل تجريبى لمشروع التوسعة 6