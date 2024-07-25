وكيل صحة شمال سيناء يتفقد استعدادات الحجر الصحى بمنفذ العوجة

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، يرافقه فريق من الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة، استعدادات عيادة الحجر الصحي بمنفذ العوجة.

وأكد الدكتور أسامة سالم على توجيهات الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، بتقديم الدعم الكامل للفريق الصحي بإدارة الحجر الصحي بمنفذ العوجة.

ووجه بتنسيق الجهود مع مسؤولي إدارة التموين الطبي لدعم عيادة الحجر الصحي بالمنفذ بالاحتياجات المطلوبة، بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية.

وأشاد وكيل صحة شمال سيناء بالدور الفعال الذي يقوم به الفريق الطبي في جميع منافذ الحجر الصحي بالمحافظة.

وجاءت هذه الزيارة لبحث خطة العمل خلال الفترة القادمة بعيادة الحجر الصحي، كما تم مناقشة الفريق الطبي والإداري حول الاحتياجات المطلوبة وحصرها للعمل على توفيرها بصفة عاجلة.