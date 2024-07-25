وكيل تموين الأقصر يتفقد محطات البنزين وتموين السيارات والسفن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، اليوم الخميس، جولة على عدد من محطات البنزين والغاز عقب تحريك أسعار الوقود، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بمتابعة موقف زيادة المواد البترولية، والحالة التموينية على أرض الواقع لأحكام الرقابة تحقيقاً للصالح العام .

ومن جانبه، قام وكيل وزارة التموين بالأقصر في الصباح الباكر، بالمرور على المحطات خدمة تموين السيارات والسفن فى نطاق المحافظة ومتابعة أرصدتها، والتأكد من توافر المنتجات البترولية وعدم الإمتناع عن البيع وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتم تشكيل الحملات برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وبمعاونة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجاره الداخلية، ومديرى الإدارات الخارجية والنوعية ومفتشي الرقابة التجارية والتموينية .

فيما قامت الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التابعة لها، بالتعاون مع قسم مباحث التموين، بالمرور على جميع محطات الوقود بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرار ومنع الامتناع عن البيع والتأكد من توافر أرصدة المواد البترولية بالمحطات، مؤكدةً عدم وجود أى معوقات أو اختناقات فى المحطات.



متابعة العمل فى محطات البنزين بالأقصر



وكيل تموين الأقصر يتابع محطات البنزين والغاز