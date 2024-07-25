اليوم السابع
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وفاة سفير الولايات المتحدة السابق فى إسرائيل مارتن إنديك

الخميس، 25 يوليو 2024 07:54 م
وفاة سفير الولايات المتحدة السابق فى إسرائيل مارتن إنديك مارتن إنديك
محمد جمال

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أعلنت وسائل إعلام أمريكية وفاة سفير الولايات المتحدة السابق فى إسرائيل مارتن إنديك.

ويعتبر مارتن إنديك من مواليد 1951 فى لندن، وهو سياسى أمريكى، وتولى منصب السفير الأمريكى لدى إسرائيل لفترتين امتدتا من أبريل 1995 إلى سبتمبر 1997 ومن  يناير2000 إلى يوليو 2001.

عيّنه الرئيس الأمريكى مبعوثا للسلام فى الشرق الأوسط فى يوليو، عام 2013.

ولد لعائلة يهودية بريطانية ولكن انتقلت إلى أستراليا وهاجر بعد إتمام دراسته فى جامعة سيدنى إلى الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأمريكية عام 1993. ويعتبر إنديك عضو فى جماعة الضغط اليهودية فى الولايات المتحدة إيباك، ويعتبر إنديك السفير الأمريكى الوحيد الذى ولد لأصول أجنبية وعمل كسفير فى إسرائيل.

 







مارتن إنديك

إسرائيل

الولايات المتحدة




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