وصول 63 ألف طن قمح أوكرانى لميناء سفاجا البحرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 74000 طن بضائع و691 شاحنة و 140 سيارة حيث شملت حركة الواردات 68000 طن بضائع و382 شاحنة و102 سيارة

وشملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع و309 شاحنة و38 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة RISING LION وعلى متنها 63 ألف طن قمح أوكرانى قادمة لصالح هيئة السلع التموينية

وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريعها، كما استقبل العبارة امل بينما تغادر السفينة الحرية 2 ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت العبارة امل.

كما تم تداول 2900 طن بضائع و 310 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، اور وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1375 راكبا بموانيها.