وزارة التموين تنتهى من الاستعدادات لانطلاق الأوكازيون الصيفى 2024 فى هذا الموعد

كتب مدحت وهبة

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من الاستعدادات الخاصة لانطلاق الأوكازيون الصيفي 2024 لإتاحة طرح المنتجات بأسعار مخفضة وسيتم بدء العمل بالتخفيضات الصيفية اعتبارا من يوم 5 أغسطس 2024 ولمدة شهر .

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة المنتجات بأسعار مخفضة طوال فترة ا الأوكازيون الصيفى 2024 مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاً على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، كما نص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وخلال فترة الأوكازيون الصيفى تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق للتأكد من جوده المنتجات المطروحة وايضاً التأكد من جدية عروض تخفيضات الاسعار والتصدى لاى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين