نقابة الأطباء تعلن بدء أعمال حفر نادى الأطباء البشريين بمدينة قنا الجديدة

قنا صابر سعيد

أعلنت نقابة الأطباء بقنا عن بدء أعمال الحفر الخاصة بنادي الأطباء البشريين بمدينة قنا الجديدة علي مساحة 5000 متر، وتشمل إنشاء نادي الأطباء ومقر إدري للنقابة.

حضر الأعمال الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عبد المولي، أمين صندوق نقابة أطباء قنا، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا ومقرر لجنه الاعلام ، عصام الدين محمود، مدير نقابة أطباء قنا، فتحي الكنزي المتحدث الإعلامي لنقابه الاطباء.

قال الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، إن مجلس نقابة الأطباء والعاملين بذلوا مجهود كبير في السعي لإظهار المشروع للنور والقضاء على كافة العقبات وتذليلها من أجل القطاع الطبي في محافظة قنا.

وأوضح الديب، أن البدء في إنشاء نادي الأطباء بقنا الجديدة خطوة نحو التنمية في المجال الطبي لتوفير كافة احتياجات القطاع الطبي في المحافظة والأطباء الذين لا يألون الجهد لخدمة أبناء مجتمعهم، وهو دور من أدوار النقابة، مقدما الشكر لرئيس جهاز مدينة قنا الجديدة المهندس أيمن رشاد والمهندس عبد الرحيم الزقيم نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة على تعاونهم الكبير مع نقابة الأطباء بقنا.