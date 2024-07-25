نائب وزير الصحة يتفقد مراكز طب الأسرة بأسيوط ويوصى بحملات توعوية للجمهور

كتب وليد عبد السلام

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات، فى إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أى قصور على مستوى الخدمة الطبية.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.



نائب وزير الصحة يتفقد مراكز طب الأسرة بأسيوط



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، استأنف جولته التفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، بالمرور على مركز طب الأسرة بقرية نزة قرار التابعة لإدارة منفلوط الصحية، واطمئن على انتظام العمل و تقديم الخدمات الطبية وتبين توافر الأدوية و المستلزمات الطبية، فيما لكن تلاحظ ضعف التردد على الوحدة خلال الفترة المسائية، وأوصي بعمل حملة توعوية عن الخدمات المقدمة على مدار اليوم.



نائب وزير الصحة يتابع انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية

وأوضح عبد الغفار، أن نائب الوزير قام بمراجعة ملفات طب الأسرة وتلاحظ وجود قصور في تسجيل البيانات و ضعف الدور الإشرافي لفريق الإدارة الصحية بمنفلوط، كما قام نائب الوزير بالتأكد من متابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيم من خلال اتصال هاتفي بأحد أولياء الأمور، ووجه بضرورة الاستفادة من تواجد الأطباء و الأجهزة والمستلزمات الموجودة وزيادة عدد المترددين على العيادة، كما تفقد الصيدلية ومنفذ صرف الألبان و تبين انتظام الصرف.

فيما استكمل جولته بتفقد مركز طب الاسرة بقرية بني قرة بالإدارة الصحية بالقوصية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ومتابعة الحالات المرضية المكتشفة من خلال المبادرات الصحية، وأثني نائب الوزير علي تميز أداء فنيين المعمل، ووجه بصرف مكافأة تشجيعية لمسئول المعامل بالإدارة الصحية بالقوصية و فنيين المعمل بالوحدة.

ونوه المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن نائب الوزير قام بزيارة مركز طب الأسرة بقرية مسارة بالإدارة الصحية بديروط، وتأكد من تواجد أفراد النوبتجية و توافر الأدوية ونوبتجية عيادة الأسنان المسائية، كما تفقد أعمال الفريق الطبي بالوحدة وتبين ضعف التردد خلال الفترة المسائية، ثم تفقد أعمال تسجيل المواليد و الوفيات وميكنة التطعيمات.