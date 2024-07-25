نائب محافظ مطروح والسكرتير العام يتابعان تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات..فيديو

مطروح – حسن مشالي

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام، بتفقد مواقف سيارات الأجرة والاتوبيس، في مدينة مرسي مطروح، للاطمئنان انتظام سير العمل بالمواقف و الالتزام بتعريفة الأجرة، مع التوجيه لإدارة المواقف بتركيب لافتات بالتعريفة الجديدة والمتابعة المستمرة، لمنع أية شكاوى أو تجاوزات، وتلقي الشكاوى أو البلاغات على مدار الساعة.

وتفقد نائب المحافظ والسكرتير العام، موقف سيارات الأجرة والأتوبيس بالكيلو 2، وموقف سيارات الأجرة بشارع علم الروم، يرافقهما رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، والمهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة، ومباحث المرور، وممثل مركز السيطرة و الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، للوقوف على انتظام العمل، والاطمئنان من الركاب والسائقين على الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة، التي أعلنت عنها محافظة مطروح صباح اليوم.

كما تم ايقاف عدد من سيارات الأجرة الداخلية، لمناطق الكيلو 7 والكيلو 4 وعدد من سائقي التاكسي، لمراجعة الالتزام بتعريفة الأجرة وتشغيل عداد التاكسى، والمقرر بدء فتحه بقيمة 10 جنيهات وثلاث جنيهات عن كل كيلو متر، مع إعلان أرقام تلقى اى شكاوى من المواطنين، والمتابعة مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، والتشديد على التزام السائقين والاستماع للمواطنين والإطمئنان على عدم اى تجاوزات أو مغالاة في تعريفة الأجرة المقررة, مع عدم السماح في تجاوزها والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك من خلال التواصل على غرفة عمليات المحافظة 0464933158 ،وسرعة تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، والانتهاء من وضع الملصقات على الزجاج الامامى لسيارات الأجرة، وفقاً للزيادات الجديدة والالتزام بعدم زيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة.

كما وجه محافظ مطروح، لمديرية التموين بالمتابعة المستمرة، لتوفير كميات الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة، وكذلك توافر اسطوانات الغاز.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد قرر تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحوالي 15 %،سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بالاضافة الى رفع تسعيرة أجرة التاكسى بدء فتح العداد بقيمة 10 جنيهات وثلاثة جنيهات لكل كيلومتر.

واعتمد محافظ مطروح تعريفة الاجرة الجديدة، لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود، اليوم الخميس، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.

.كما كلف محافظ مطروح، المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بحضور الدكتور عبدالرحمن الطباخ مدير المركز، المتابعة مع مسئولي المراكز بالمحافظة، الالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور علي المواقف ومحطات تموين السيارات ولم يتم رصد اى مشكلات

كما قامت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، بمتابعة توافر كميات الوقود والتزام محطات الوقود بالاسعار الجديدة المقررة .



الاطمئنان من المواطنين على التزام سيارات الاجرة في مطروح



التزام سيارات الاجرة في مطروح بالتعريفة الجديدة



جولة مسئولي محافظة مطروح على مواقف السيارات



متابعة التزام سيارات الاجرة في مطروح



مراقبة التزام التاكسي في مطروح