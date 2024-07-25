نائب محافظ بنى سويف يتفقد المواقف ومحطات الوقود.. فيديو وصور

بنى سويف هانى فتحى

قام بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف بجولة ميدانية، شملت مجمع مواقف السيارات بمحي الدين ومحطات الوقود، لمتابعة انتظام الخدمة بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنتها المحافظة، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار البنزين والسولار، وترتب عليها زيادة تعريفة الركوب على خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات، حيث تم زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس إلى 3 جنيهات، والتاكسي 15 جنيها "داخل المدينة"، والتاكسي شرق النيل 25 جنيها).

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، والمهندس جمعة عبد الحفيط وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والمهندس طارق علي حسن مدير مشروع المواقف، ومسؤولى التموين ومباحث المرور وبعض التنفيذيين المعنيين.

وحرص نائب المحافظ على التجول داخل مواقف سيارات المراكز والمحافظات واستيقاف بعض سائقي التاكسي، لمتابعة الالتزام بتحصيل التعريفة المقررة، وتبادل الحوار مع عدد من السائقين والركاب، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التي أقرتها المحافظة، حيث تمت مراعاة مجموعة من المعايير والأبعاد منها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير تحقيقًا للعدالة وبما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين.

كما أشار نائب المحافظ "بلال حبش" إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم باستمرار المتابعة لكافة مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، وعدم السماح بأي زيادة في التعريفة الجديدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتنسيق والتعاون مع المرور ومشروع المواقف حيال المخالفين من السائقين من سحب الرخص وتحرير الغرامة المقررة وفق القانون، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من وضع بانرات بالمواقف متضمنة التعريفة لكل خط سير، ووضع ملصق على زجاج المركبة محدد به تعريفة الركوب.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف، قد اعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم، والتي تضمنت تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.50 جنيها.



نائب محافظ بنى سويف بجولة ميدانية































