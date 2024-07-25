نائب محافظ الأقصر ومدير المواقف يتابعان تطبيق تسعيرة الركوب الجديدة.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قاد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، برفقة قيادات المواقف والتموين والمرور والمرافق، جولات على عدد من مواقف السيارات والسرفيس ومحطات البنزين لمتابعة تطبيق تسعيرة الركوب الجديدة وأسعار الوقود عقب اعتمادها رسمياً.

والتقي نائب المحافظ مع السائقين والمواطنين داخل مواقف الأقاليم المختلفة في شرق السكة الحديد وموقف أرمنت والبياضية وموقف المحافظ، وكذلك في محطات البنزين، للاستمتاع إليهم عقب تطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

فيما اعتمد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الاقصر قرار رقم 268 والخاص بزيادة تعريفة ركوب السيارات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، حيث اجتمعت لجنة الإشراف علي المواقف بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر ولجنة تضم مرور الاقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية.

وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والاجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% وذلك طبقا للتعريفة التى أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف.

وتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل علي إلزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريف الركوب المقررة وإعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة

وتكليف مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدي علي حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة ، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء علي المواقف العشوائية وتوجيه إدارة مرور الاقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الاحمر _ اسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 وتعديلاته علي كل من يخالف هذا القرار.

وفيما يلى التعريفة الجديدة المقررة لجميع الخطوط بمحافظة الأقصر..



نائب-محافظ-الأقصر-ومدير-المواقف-يتابعان-تطبيق-تسعيرة-الركوب-الجديدة-(1)



نائب-محافظ-الأقصر-ومدير-المواقف-يتابعان-تطبيق-تسعيرة-الركوب-الجديدة-(2)



نائب-محافظ-الأقصر-ومدير-المواقف-يتابعان-تطبيق-تسعيرة-الركوب-الجديدة-(3)



نائب-محافظ-الأقصر-ومدير-المواقف-يتابعان-تطبيق-تسعيرة-الركوب-الجديدة-(4)



نائب-محافظ-الأقصر-ومدير-المواقف-يتابعان-تطبيق-تسعيرة-الركوب-الجديدة-(5)



نائب-محافظ-الأقصر-ومدير-المواقف-يتابعان-تطبيق-تسعيرة-الركوب-الجديدة-(6)



