اليوم السابع
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مواد سريعة الاشتعال تعوق عمليات إخماد حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر

الخميس، 25 يوليو 2024 02:38 ص
مواد سريعة الاشتعال تعوق عمليات إخماد حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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أعاقت مواد سريعة الاشتعال عمليات إخماد حريق مصنع كيمياويات وتنر بمدينة 6 أكتوبر، ويحاول رجال الإطفاء عمليات منع امتداد النيران لباقى إجراء المصنع والمصانع المجاورة له، وسط انتشار الخدمات الأمنية لمتابعة الحريق.


وكان حريق اندلع داخل مصنع بوابات وتنر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل سيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ ولم يتنسى معرفة أسباب اندلاع الحريق حتى اللحظة.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.

 


 







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حريق مصنع

مدينة 6 أكتوبر




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