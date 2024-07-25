مواد سريعة الاشتعال تعوق عمليات إخماد حريق مصنع كيماويات فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أعاقت مواد سريعة الاشتعال عمليات إخماد حريق مصنع كيمياويات وتنر بمدينة 6 أكتوبر، ويحاول رجال الإطفاء عمليات منع امتداد النيران لباقى إجراء المصنع والمصانع المجاورة له، وسط انتشار الخدمات الأمنية لمتابعة الحريق.



وكان حريق اندلع داخل مصنع بوابات وتنر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل سيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ ولم يتنسى معرفة أسباب اندلاع الحريق حتى اللحظة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.



