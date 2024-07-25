اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 07:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ملتقى دولى بالجزائر يوصي بمواصلة دعم حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته

الخميس، 25 يوليو 2024 06:00 ص
ملتقى دولى بالجزائر يوصي بمواصلة دعم حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول "الثورة الجزائرية في بعدها الإفريقي"، الذي اختتمت فعالياته الأربعاء بالجزائر العاصمة، ضرورة الالتزام بالعمل الإفريقي الجماعي للوقاية من النزاعات وتسويتها تكريسا لمبدأ إيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة، ومواصلة دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأوصى المشاركون في الملتقى - الذي حمل عنوان (الجزائر وإفريقيا: ذاكرة مشتركة، مصير واحد و مستقبل واعد) - بـ الاستمرار في تبني ودعم كل القضايا العادلة في العالم.. من بينها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف.

وطالبوا بتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية عبر برامج ومشاريع؛ تسهم في الحفاظ على التراث المشترك و توعية الأجيال الجديدة، كما طالب المشاركون بإنشاء موسوعة تاريخية "تعزز الذاكرة المشتركة والمسار التاريخي للقضايا المشتركة وتؤسس لرؤية مستقبلية جامعة تحقق تطلعات الشعوب الإفريقية في تنمية الوعي الإفريقي".







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