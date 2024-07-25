مصرع 3 وإصابة سائق فى حادث سيارة بالصحراوى الشرقى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بمركز أخميم انقلاب سيارة ملاكى على الطريق وفاة 3 أشخاص من تم نقل الجاثمين للمستشفى والتحفظ عليهم داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن عقب توقيع الكشف الطبي.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفين تم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات انه أثناء سير السيارة " ملاكى " قيادة المدعو كيرلس ج ش ى 26 سنه عامل ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق

نتج عن الحادث وفاة مستقلى السيارة كل من سوسو م م ح 54 سنه موظفة و شادى ر م ع 25 سنه و محمود ر م ع 30 سنه مقيمين قسم ثان سوهاج وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام وأخميم المركزي

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة "باشتباه نزيف بالمخ كدمات متفرقة بالجسم " ووتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفاة المدعو عبد الرحيم م م ح 46سنه مشرف أغذية ومقيم قسم أول سوهاج بمضمون ما سبق ونفى الأخير الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثامين الثلاثاء سوهاج.