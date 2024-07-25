مصرع طفلين غرقا فى إحدى ترع منية النصر بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

لقى طفلين مصرعهما غرقا، إثر نزولهما للاستحمام داخل إحدي الترع في نطاق مدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وتم انتشال جثمانهما ووضعهما ثلاجة حفظ الموتي، تحت تصرف النيابة العامة

تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بغرق طفلين داخل مياه البحر الصغير، بقريه الرياض أمام المدرسة الثانوية بمنية النصر اثناء استحمامهما

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث، وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ محل الواقعة، َوتم انتشال الجثمانين، وبالفحص تبين مصرع كلا من : عمرويوسف ابراهيم لبيب 10 اعوام، مقيم الحامديه بمنية النصر وعبدالله عارف فؤاد 7 اعوام، مقيم الحامدية ايضاحيث تبين ان الطفلين هربا من حرارة الجو وقاما بالاستحمام داخل المياه ولكنهما غرقا لعدم اجادتهما السباحه

تم نقل الجثمانين الى مستشفى منيه النصر، ووضعهما ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات