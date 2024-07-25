مستشار ترامب: ينبغى عقد مناظرات عدة بين المرشحين وليس واحدة فقط

وكالات

قال جيسون ميلر، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إنه يرى وجوب عقد مناظرات عدة وليس مناظرة واحدة فقط، بين ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وأضاف "ميلر": "ينبغى أن يكون هناك عدة مناظرات، ولن تكون هناك مناظرة واحدة فقط، ونحن نعتقد بضرورة إجراء عدة مناظرات"، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس".

وتابع جيسون ميلر: "نحن نعتقد أيضًا بضرورة التنويع فى القنوات المضيفة للمناظرات، وأعتقد أن الجمهور لن يحصل على معلومات كاملة من مناظرة واحدة فقط ضد كامالا هاريس".

وفى وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، ترشيحها عن الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكى والمرشحة للانتخابات الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أظهر للشعب ما يجب أن يقوم به قائد الولايات المتحدة، فهو يفكر فى تاريخ الدولة وماذا ينبغى أن يقوم به الشعب خلال الفترة المقبلة.

ووجهت "هاريس" الشكر للأمريكيين على دعمهم لها وتأييدهم لترشحها لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي، مؤكدة العمل على تأمين مستقبل الطلاب والمعلمين الأمريكيين وتقديم كل الموارد اللازمة لهم.

وأضافت كامالا هاريس، لدينا رؤية محددة لبناء مستقبل أفضل للولايات المتحدة والمضى قدمًا، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ترامب وحلفاءه يرغبون فى إعادة الولايات المتحدة إلى العصور المظلمة.